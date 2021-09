Genève - Les syndicats satisfaits du salaire minimum

«Le cataclysme annoncé n’a pas eu lieu», s’est réjoui lundi Davide De Filippo. Pile une année après l’acceptation par le peuple du salaire minimum , le président de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) a tiré un bilan positif de son application depuis début 2021. Joël Varone, secrétaire général, a renchéri: «Les données à notre disposition ne montrent pas de conséquences négatives à cette revalorisation.» Les chiffres compilés par la CGAS «montrent que l’évolution du chômage n’a pas été plus forte à Genève qu’à Bâle ou Zurich, voire au contraire. De même, la masse salariale n’a pas plongé et il n’y a pas eu une vague d’employés poussés vers l’économie au noir», a détaillé Joël Varone.

Confusion lors de la mise en œuvre

Incohérences salariales

Camila Aros, secrétaire syndicale à Unia, a dénoncé certains patrons qui «bloquent les négociations salariales dans les conventions collectives de travail par pure obstination». Ces blocages ont plusieurs conséquences selon les syndicats. D’une part, les salaires restent bloqués au minimum légal, comme dans le nettoyage où le personnel non qualifié, payé auparavant à 20 fr. de l’heure, et les travailleurs qualifiés, rémunérés à 21 fr. de l’heure, gagnent aujourd’hui les 23 fr. imposés par la loi, quelle que soit leur formation. D’autre part, la non-introduction du salaire minimum dans les textes empêcherait les contrôles des inspecteurs paritaires.

Le Canton satisfait

Du côté des autorités cantonales, le Département de l’économie et de l’emploi «qui accompagne les partenaires sociaux dans la mise en œuvre du salaire minimum à travers le Conseil de surveillance du marché de l'emploi se félicite de constater que les employeurs et les employeuses du canton ont à cœur de respecter la volonté populaire qui s’est exprimée en septembre 2020». Une analyse plus détaillée est prévue à l’issue de la période de transition. À savoir, que dès début 2022, l’Etat sanctionnera les contrevenants.