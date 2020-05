1er Mai en Suisse

Les syndicats veulent mieux protéger les travailleurs

Même s'il n'y a pas de manifestations dans les rues, coronavirus oblige, les syndicats veulent que le pouvoir d'achat soit augmenté et que les employés soient protégés du Covid-19.

Unia résume ses demandes en quatre points: améliorer le pouvoir d?achat des personnes à faibles et moyens revenus, empêcher les licenciements liés au coronavirus et les faillites en cascade, mettre en oeuvre la protection de la santé au travail dans l?ensemble du pays et renforcer les droits des salariés, annonce la faîtière syndicale vendredi dans un communiqué.