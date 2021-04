Le texte demande la création chaque année de mille postes de travail dans les domaines sanitaire, social, écologique ainsi que des soins à la personne. Et ce, au sein des services du Canton, des communes, ainsi que dans les institutions à but non lucratif poursuivant des buts d’intérêt public, «à chaque fois que le taux de chômage atteint 5% à Genève».

L’initiative de la CGAS propose aussi «d’encourager la réduction de la durée du travail, sans réduction de salaire, de 41 à 32 heures hebdomadaires d’ici à 2030, afin de participer au maintien et à la création d’emplois». Les objectifs sont doubles. D’abord, «apporter une réponse aux défis que posent la transition écologique et les besoins sociaux de la population liés notamment à l’évolution démographique». Les syndicats entendent également «offrir aux travailleuses et travailleurs dont l’emploi est menacé une perspective (…) concrète pour retrouver le plus vite possible un emploi stable». Le texte est soutenu par les partis de l’Alternative, entre autres.