Catastrophe ferroviaire en Grèce : «Les systèmes de sécurité ne fonctionnent pas depuis l’an 2000»

Un train avec 342 passagers à son bord effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique (nord) et un convoi de marchandises arrivant en sens inverse se sont percutés mardi soir, faisant au moins 36 morts et 85 blessés. Le chef de la gare de Larissa (centre du pays), la ville située non loin de l’endroit où a eu lieu la tragédie, a été arrêté mercredi, a dit une source policière à l’AFP.