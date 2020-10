Les T-shirts Disney des années 1990 valent une fortune sur le Net

Et dire que vous avez jeté votre T-shirt Pocahontas! Ou pire, que vous l’avez transformé en chiffon pour cirer vos chaussures. Aujourd’hui, cette pièce de coton vaudrait une fortune. C’est grâce à la nostalgie pour cette époque et le fétichisme des fans de pop culture que certains vêtements de ce type se vendent sur internet plus cher qu’un produit Supreme.

Corbin Smith, 27 ans, fait partie de cette tribu. Comme le rapporte le « Financial Times » , il a vendu pour 6000 dollars (environ 5500 fr.) un T-shirt avec imprimé dessus, le génie de la lampe dans « Aladdin » datant de 1992. Au départ, il en espérait 2000 dollars alors qu’il avait acheté ce vêtement pour 500 dollars en décembre. La vente a commencé à 1 dollar, mais elle a rapidement augmenté. Plus de 1 000 personnes ont regardé l ’ offre.

Finalement, c’est un certain @ShirtCheck, alia s Josh Adams, qui l’a acquis, décrit par le journal américain comme « un acheteur discret avec une réputation grandissante dans la communauté des T-shirts vintage » . Il a acheté le T-shirt Aladdin comme un investissement à long terme. Selon le journal, « Adams pense détenir l ’ une des plus grandes collections de T-shirts de cinéma et de télévision au monde et prévoit d ’ ouvrir dans les prochaines semaines Varlago, une boutique en ligne qui offrira également des conseils aux vendeurs débutants et du contenu autour de sa collection gigantesque » .