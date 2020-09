Les tablettes, aussi dangereuses que les téléphones en voiture?

À l’heure actuelle, il y a peu de boutons à commande rapide dans les voitures, surtout dans les plus récentes. De plus en plus de fonctions sont en effet uniquement accessibles depuis le système d’infodivertissement. Comme vous l’avez constaté, il faut faire de plus en plus attention pour les utiliser. Au lieu d’appuyer sur un bouton, il est en effet désormais nécessaire de passer en revue divers menus.