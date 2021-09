Afghanistan : Les talibans continuent de gagner du terrain dans le Panchir

Il reste difficile de connaître précisément la situation dans la vallée du Panchir, dernier foyer de résistance armée face aux talibans en Afghanistan.

Depuis le 30 août et le départ des dernières troupes américaines du pays, les forces du mouvement islamiste ont lancé une série d’offensives contre cette vallée enclavée et difficile d’accès, située à 80 km au nord de Kaboul. Bastion antitaliban de longue date, la zone, que le légendaire commandant Ahmed Shah Massoud a contribué à rendre célèbre à la fin des années 1990 avant d’être assassiné par Al-Qaïda en 2001, abrite aujourd’hui le Front national de résistance (FNR).

«Reconstitution d’Al-Qaïda»

Des propos qui tranchent avec ceux, plus sombres, tenus par l’ancien vice-président Amrullah Saleh, qui depuis le Panchir a fait état d’une «crise humanitaire à grande échelle», avec des milliers de déplacés suite «à l’assaut taliban». Les communications sont très difficiles avec la vallée du Panchir et l’AFP n’était pas en mesure de confirmer de source indépendante ces informations ni l’avancée réelle des talibans.

Gouvernement «inclusif»

Le mouvement fondé par le mollah Omar a promis depuis sa prise de contrôle de Kaboul le 15 août la mise en place d’un gouvernement «inclusif» et s’est engagé à respecter les droits des femmes, bafoués lors de son premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001.

Ses promesses peinent à convaincre. Samedi, pour la deuxième journée consécutive, des dizaines de femmes ont battu le pavé à Kaboul pour demander le respect de leurs droits et leur participation au futur gouvernement. A la veille de la réouverture des universités privées du pays, les talibans ont en outre précisé dans un décret que les étudiantes de ces établissements seraient tenues de porter une abaya noire, assortie d’un niqab leur couvrant le visage, et confirmé que l’enseignement leur serait délivré, dans la mesure du possible, dans des classes non mixtes.