Afghanistan : Les talibans demandent l’aide de l’UE pour les aéroports

Les représentants des talibans, au pouvoir à Kaboul depuis le 15 août, se sont engagés à permettre le départ de ceux qui le souhaitent. En échange, ils ont demandé l’aide de l’Union européenne pour garantir le bon fonctionnement des aéroports.

«La délégation afghane a confirmé son engagement à garantir et à faciliter le passage en toute sécurité des ressortissants étrangers et des Afghans qui souhaitent quitter le pays», a déclaré dans un communiqué le service diplomatique de l’UE (SEAE). «À cet égard, les deux parties ont souligné l’importance fondamentale de maintenir les aéroports afghans ouverts et la délégation afghane a demandé une aide pour maintenir les opérations des aéroports», ajoute la diplomatie européenne.