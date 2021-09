Afghanistan : Les talibans diffèrent encore l’annonce de leur gouvernement

Près de trois semaines après leur prise de pouvoir, les talibans n’ont toujours pas annoncé la composition du nouvel exécutif. La situation dans le Panchir, un bastion de la résistance, pourrait expliquer cette attente.

Le Panchir, un bastion antitaliban

Bastion antitaliban de longue date, cette vallée, enclavée et difficile d’accès située à environ 80 kilomètres au nord de la capitale, est le théâtre depuis lundi et le départ des dernières troupes américaines du pays de combats entre les forces talibanes et le Front national de résistance (FNR).