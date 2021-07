Afghanistan : Les talibans disent contrôler un poste-frontière clé

Plusieurs sources affirment que les fous de Dieu ont «hissé leur drapeau et retiré le drapeau afghan» à la lisière des localités de Spin Boldak, en Afghanistan, et Chaman, au Pakistan.

Un responsable des forces pakistanaises de sécurité ayant requis l’anonymat a, de son côté, indiqué à l’AFP que les talibans avaient «hissé leur drapeau et retiré le drapeau afghan» du poste-frontière entre les localités de Spin Boldak, en Afghanistan, et Chaman, au Pakistan.

Nos «combattants se sont emparés de (…) Weish, dans la province de Kandahar. Désormais, la route reliant Chaman, Spin Boldak et les douanes de Kandahar sont sous leur contrôle», a annoncé dans un communiqué Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans, assurant «tous les commerçants et les habitants que leur sécurité est garantie».

Réfutations officielles

«Je suis allé à mon magasin ce (mercredi) matin et j’ai vu que les talibans étaient partout. Ils sont au marché, au QG de la police, dans les locaux des Douanes», a-t-il déclaré, ajoutant «entendre le son des combats non loin».

«Je voulais emmener des passagers de Kandahar à Spin Boldak. Les talibans m’ont arrêté sur la route et m’ont sommé de faire demi-tour. Ils patrouillent sur la grande route Kandahar-Spin Boldak. J’ai décidé de ne pas aller plus loin et suis retourné» à Kandahar, a-t-il expliqué.