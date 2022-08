Afghanistan : Les talibans fêtent le 1er anniversaire de la fin de la guerre

«Nous sommes heureux qu’Allah se soit débarrassé des infidèles de notre pays, et que l’Émirat islamique (les talibans) ait été établi», a déclaré à l’AFP Zalmai, pharmacien à Kaboul. «Cela a prouvé une fois de plus que ces infidèles ne peuvent pas s’unir contre les musulmans», a ajouté le commerçant.

Drapeaux blancs

Le retrait des troupes il y a un an a mis fin à la plus longue intervention militaire des États-Unis, débutée en réaction à l’attaque du 11 septembre 2001. Elle a coûté la vie à plus de 2400 soldats américains, selon l’armée américaine.

«Le poids de la guerre en Afghanistan a dépassé les frontières américaines», a indiqué l’armée américaine mardi dans un communiqué, ajoutant que plus de 3500 soldats des autres pays de l’OTAN avaient également été tués. D’innombrables Afghans ont aussi «risqué leur vie et celles de leur famille pour servir à nos côtés», a-t-elle ajouté. Des dizaines de milliers d’Afghans ont été tués pendant la guerre.

Avenir «en danger»

Les difficultés des Afghans, en particulier des femmes se sont accrues. Très vite et en dépit de leur promesse initiale, les nouveaux maîtres du pays sont largement revenus à l’interprétation ultra-rigoriste de l’islam qui avait caractérisé leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, restreignant fortement les droits des femmes.

Les écoles secondaires pour les filles ont été fermées dans de nombreuses provinces et les femmes exclues de nombreux emplois publics. Elles ont également reçu l’ordre de se couvrir entièrement en public, idéalement avec une burqa intégrale. «J’avais l’habitude de travailler et maintenant je suis assise à la maison sans emploi. Notre avenir est en danger à cause du manque d’éducation et d’emplois», a déclaré Oranoos Omerzai, une habitante de Kandahar, berceau historique et centre du pouvoir taliban.