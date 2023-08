Afghanistan: Les talibans fêtent le 2e anniversaire de leur retour au pouvoir

Les drapeaux de l’Émirat islamique d’Afghanistan, nom donné au pays par ses nouveaux dirigeants, flottent aux points de contrôle de sécurité de la capitale, tombée le 15 août 2021 lorsque le gouvernement soutenu par les États-Unis s’est effondré et que ses dirigeants se sont exilés. Au cours des deux années qui ont suivi, les autorités talibanes ont imposé leur interprétation austère de l’islam dans le pays, les femmes subissant durement les lois qualifiées par les Nations unies d’«apartheid des sexes».

Le défilé, comprenant des dizaines de véhicules militaires et d’armes laissés par les forces internationales après un retrait chaotique de plusieurs semaines, est prévu à Kandahar, berceau du mouvement taliban et d’où le chef suprême reclus, Hibatullah Akhundzada, gouverne par décret.

Promesses non tenues

Ailleurs, des convois de talibans doivent parcourir les rues de Herat (ouest), et à Kaboul, le ministère de l’Éducation organisera une célébration dans une école d’un quartier de la ville où étaient autrefois rassemblés des diplomates aujourd’hui peu nombreux, le gouvernement taliban n’étant toujours pas reconnu officiellement par un autre pays.

La communauté internationale continue de se demander comment et si elle doit s’engager avec les autorités talibanes, les restrictions des droits des femmes – qui sont exclues de la vie publique ainsi que des voies d’accès à l’emploi et à l’éducation – constituant un obstacle majeur dans les négociations sur l’aide et la reconnaissance.