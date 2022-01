«Trahie par mon pays» - Les talibans offrent l'asile à une Néo-Zélandaise enceinte et célibataire

Afghanistan : «Trahie» par son pays, une journaliste enceinte est recueillie par les talibans

Faute d’avoir pu retourner dans son pays pour y accoucher en raison des mesures anti-Covid, une journaliste néo-zélandaise s’est tournée vers de hauts responsables talibans.

Une journaliste néo-zélandaise enceinte a raconté dimanche avoir été accueillie par les talibans en Afghanistan, faute d’avoir pu retourner dans son pays pour y accoucher en raison de la réglementation anti-Covid draconienne. «Je me suis sentie trahie» par la Nouvelle-Zélande , a affirmé Charlotte Bellis, lors d’un entretien à Radio New Zealand depuis Kaboul.

«Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien»

«Nous sommes heureux pour vous, vous pouvez venir et vous n’aurez pas de problème», lui ont assuré les talibans, a-t-elle raconté dans une interview. Ils ont ajouté «ne vous inquiétez pas. Tout ira bien», a-t-elle affirmé au New Zealand Herald. «Quand j’étais dans le besoin, le gouvernement néo-zélandais m’a dit que je n’étais pas la bienvenue», a déploré la journaliste. «Quand les talibans offrent – à une femme enceinte et célibataire – l’asile, vous savez que vous êtes dans une situation difficile».