Afghanistan : Les talibans «paraissent avoir un avantage stratégique»

Le chef d’état-major américain a commenté mercredi la situation en Afghanistan où les talibans contrôlent «environ la moitié» des districts mais aucune des grandes villes.

Selon le chef d’état-major, les talibans contrôlent 212 des quelque 400 districts afghans et encerclent 17 des 34 capitales provinciales. L’armée afghane, forte de 300’000 hommes entraînés et équipés par les Occidentaux «a les moyens» de défendre le pays, a-t-il noté, soulignant que tout dépendait maintenant de «la détermination et du leadership du peuple Afghan, des forces afghanes et du gouvernement afghan».