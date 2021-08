Afghanistan : Les talibans prennent Jalalabad, Kaboul retient son souffle

La capitale afghane, Kaboul, est désormais la seule grande ville encore aux mains du gouvernement, après la prise, dimanche matin, de Jalalabad.

Les talibans ont pris dimanche matin la ville de Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan, a-t-on appris auprès de résidents, ce qui ne laisse plus que Kaboul, la capitale, comme grande ville encore contrôlée par le gouvernement. «Nous nous sommes réveillés ce matin avec les drapeaux blancs des talibans partout en ville. Ils sont dans la ville. Ils sont entrés sans combattre», a déclaré à l’AFP Ahmad Wali, un habitant de Jalalabad.

Outre Kaboul, une poignée de villes mineures sont encore sous le contrôle du gouvernement. Mais elles sont dispersées et isolées de la capitale, et n’ont plus une grande valeur stratégique.