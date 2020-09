Afghanistan : Les talibans «prêts» à démarrer les pourparlers de paix samedi

Après avoir été repoussées durant plusieurs mois, les négociations entre Kaboul et les insurgés afghans prévues au Qatar seraient sur le point de débuter ce week-end.

Les talibans ont annoncé jeudi être «prêts» à démarrer samedi les pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, retardés depuis plus de six mois, afin d’essayer de mettre un terme à près de 19 ans de conflit.

«Apporter une paix globale»

Les insurgés ont «l’intention de faire avancer le processus de négociation de manière appropriée et d’apporter une paix globale et un système islamique pur dans le cadre de (leurs) valeurs islamiques et de (leurs) intérêts nationaux supérieurs», ont-ils ajouté.