Afghanistan : Les talibans recommencent à payer les fonctionnaires

Les fonctionnaires afghans n’avaient pas perçu de salaire depuis la prise du pouvoir par les islamistes en août.

Le gouvernement taliban a annoncé samedi la reprise du versement des salaires aux fonctionnaires afghans, non payés depuis l’été et le retour au pouvoir des islamistes, dans un pays en pleine crise financière. «Nous allons commencer aujourd’hui à payer les salaires» des fonctionnaires, a déclaré le porte-parole du ministère des Finances, Ahmad Wali Haqmal, lors d’une conférence de presse à Kaboul.

Ces restrictions bancaires sont en vigueur depuis le retour au pouvoir des talibans, après 20 ans de guerre contre le gouvernement de Kaboul et ses alliés occidentaux, qui a provoqué des sanctions internationales. Washington a gelé près de 9,5 milliards de dollars d’avoirs de la Banque centrale afghane, et l’aide internationale qui finançait 75% du budget du gouvernement afghan, s’est arrêtée. L’économie du pays, un des plus pauvres au monde, s’est effondrée. Le gouvernement n’avait plus d’argent, la monnaie locale, l’afghani, a dévissé, et la pauvreté s’est envolée, comme les prix des denrées de base.