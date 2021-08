Afghanistan : Les talibans s’emparent de Farah, une autre capitale provinciale

Avec la prise de Farah, les talibans contrôlent désormais sept des 34 capitales provinciales afghanes, dont cinq des neuf du nord du pays.

Farouche opposition de certaines capitales

Ils ont aussi continué à resserrer leur étau autour de Mazar-i-Sharif, la plus grande ville du nord. Si celle-ci venait à tomber à son tour, le gouvernement n’aurait plus aucun contrôle sur l’ensemble de cette région pourtant traditionnellement férocement opposée aux talibans. C’est là qu’ils avaient rencontré l’opposition la plus acharnée lors de leur accession au pouvoir dans les années 1990. L’Alliance du Nord avait trouvé refuge dans le Nord-Est pour mener la résistance lorsqu’ils dirigeaient le pays, entre 1996 et 2001.