Afghanistan : Les talibans s’emparent d’un important barrage dans le Sud

Les talibans se sont emparés du deuxième plus grand barrage d’Afghanistan après des mois de féroces combats dans la province de Kandahar.

Les talibans se sont emparés du deuxième plus grand barrage d’Afghanistan après des mois de féroces combats dans la province de Kandahar (Sud), a-t-on appris jeudi auprès des insurgés et de source administrative locale. Le barrage de Dahla contribue à l’irrigation des terres agricoles grâce à un vaste réseau de canaux et fournit en eau la ville de Kandahar, capitale de la province. «Nous avons saisi le barrage de Dahla à Arghandab», a déclaré à l’AFP Qari Yousuf Ahmadi, un porte-parole des talibans.