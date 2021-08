Afghanistan : Les talibans tuent un proche d’un journaliste de Deutsche Welle

Selon Peter Limbourg, directeur général de la radio allemande Deutsche Welle «les talibans effectuent d’ores et déjà des opérations organisées à la recherche de journalistes».

«Le temps nous est compté!»

«L’assassinat d’un proche de l’un de nos éditeurs par les talibans hier (jeudi) est incroyablement tragique et illustre le vif danger dans lequel tous nos employés et leurs familles en Afghanistan se trouvent», a commenté Peter Limbourg, directeur général de DW, dans un communiqué. «Il est évident que les talibans effectuent d’ores et déjà des opérations organisées à la recherche de journalistes, à la fois à Kaboul et dans les provinces», a-t-il ajouté. «Le temps nous est compté!»