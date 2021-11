Afghanistan : Les talibans veulent de «bonnes relations» avec le reste du monde

Le Premier ministre taliban Mohammad Hassan Akhund, qui n’est toujours pas apparu en public depuis sa nomination en septembre, s’est exprimé dans un message audio samedi.

Diffusé à la télévision

Economie à genoux

Après le retour au pouvoir des talibans en août dernier, Washington a gelé les avoirs de la banque centrale afghane, et la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont suspendu leurs aides à Kaboul.

L’économie afghane, déjà l’une des plus démunie du monde, minée par 40 ans de guerre, plus de récentes sécheresses, et jusque là portée à bout de bras par l’aide internationale, est en chute libre, et le pays au bord de la catastrophe humanitaire selon l’ONU.