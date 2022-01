Afghanistan : Les talibans veulent des mannequins sans tête dans les vitrines

Depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan, les talibans ont donné plusieurs tours de vis. Dernier exemple: les commerçants doivent décapiter les mannequins dans leurs magasins.

Les talibans ont ordonné aux vendeurs de vêtements à Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, de décapiter les mannequins de leurs magasins, qu’ils considèrent co mme co ntraires à leur interprétation de la loi islamique. La directive s’ajoute à une série de mesures des talibans pour imposer dans le pays leur vision rigoriste de l’islam, limitant les libertés publiques, surtout des femmes et filles.