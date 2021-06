Afghanistan : Les talibans veulent ériger un «authentique régime islamique»

Les talibans entendent établir un «authentique régime islamique» par la négociation, «la meilleure solution et l’exigence de tous les Afghans», selon eux.

Sur cette photo, le mollah Abdul Ghani Baradar (au centre), et d’autres membres de la délégation talibane arrivent pour assister à une conférence internationale sur l’Afghanistan sur la solution pacifique du conflit, à Moscou, le 18 mars 2021. AFP

Les talibans, dont les combattants multiplient les offensives sur le terrain pendant le retrait américain, se veulent rassurants, dimanche, sur les modalités d’un «authentique régime islamique» qu’ils entendent ériger en Afghanistan, par la négociation. Dans un communiqué, un de leurs responsables aux négociations inter-afghanes à Doha, le mollah Abdul Ghani Baradar, réaffirme qu’un «authentique régime islamique est la meilleure solution et l’exigence de tous les Afghans».

«Notre participation aux négociations témoigne que nous croyons à la résolution des problèmes par une compréhension mutuelle», insiste-t-il en «appelant la communauté internationale à laisser les Afghans décider de leur sort et de celui de leur pays». Les pourparlers sur un éventuel partage du pouvoir, entamés en septembre dernier à Doha entre talibans et gouvernement afghan, sont actuellement au point mort.

«Restez servir votre pays»

Chef adjoint des affaires politiques, le mollah assure que les talibans «préserveront les droits de tous les citoyens de ce pays, hommes et femmes, à la lumière des préceptes de l’islam et des traditions de la société afghane». Il appelle aussi les jeunes Afghans à rester au pays plutôt que de prendre le chemin de l’exil: «Restez servir (votre) pays et le peuple: l’Émirat islamique vous en donnera l’occasion. Restez, au lieu de gagner l’étranger avec vos familles et vos enfants pour un morceau de pain».

Une série d’assassinats ciblés attribués aux talibans a fait depuis un an des dizaines de morts parmi les jeunes instruits (journalistes, magistrats, universitaires, militants des droits de l’homme…) suscitant le départ de ceux qui le peuvent pour se mettre à l’abri. De même, alors que la minorité chiite Hazara est spécifiquement visée par des attentats dans les quartiers ouest de Kaboul où elle réside, le responsable taliban affirme que «les droits des minorités et de tous les citoyens seront garantis par le système à venir: aucun souci à se faire sur ce point» promet-il. Enfin le mollah Baradar garantit «un environnement sûr» aux «diplomates et employés des associations humanitaires» présents dans le pays.

«Où est leur plan de paix?»

Après vingt ans de présence américaine appuyée par les forces de l’Otan depuis 2001, le président américain Joe Biden a fixé la date symbolique du 11 septembre pour le retrait complet des troupes de son pays — déjà pratiquement terminé. Les forces de sécurité afghanes se retrouveront seules en première ligne. Elles sont actuellement assaillies sur de nombreux fronts en province par les insurgés qui ont conquis plus de 40 districts ces dernières semaines.

Pour le président afghan Ashraf Ghani, qui a désigné samedi de nouveaux ministres de la Défense et de l’Intérieur, «les talibans doivent choisir: faire la paix ou continuer de traiter le peuple afghan en ennemi». «Les talibans sont responsables de la guerre. Nous avons présenté notre plan de paix au monde et aux Afghans, mais où est le leur?» a-t-il demandé dans un communiqué en accusant les insurgés de «violer les lois humanitaires et de détruire l’Afghanistan».

L’annonce du départ des Américains n’a fait qu’exacerber la peur de nombreux Afghans, qui redoutent de voir les talibans revenir au pouvoir et imposer le même régime fondamentaliste que lorsqu’ils gouvernaient le pays, entre 1996 et 2001.