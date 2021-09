Diplomatie : Les talibans veulent s’adresser à l’ONU au nom de l’Afghanistan

Les Nations Unies n’ont pas encore tranché qui représenterait l’Afghanistan à l’Assemblée générale annuelle qui s’est ouverte mardi pour une semaine.

Ashraf Ghani a été «renversé»

Amir Khan Muttaqi «demande à participer» au grand rendez-vous diplomatique mondial, a ajouté le porte-parole, sans préciser s’il entendait parler en personne à New York ou par vidéo enregistrée, comme c’est autorisé cette année en raison du Covid-19. Dans sa lettre, le ministre taliban souligné qu’Ashraf Ghani a été «renversé» et que les pays à travers le monde «ne le reconnaissent plus comme président» de l’Afghanistan.