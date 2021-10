Afghanistan – Les talibans vont rencontrer des responsables de l’Union européenne

Le chef de l’ONU dénonce des promesses talibanes non tenues

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé lundi des promesses non tenues par les talibans en Afghanistan à l’égard des femmes et des filles, appelant aussi le monde à injecter des liquidités dans ce pays pour éviter son effondrement économique. «Je suis particulièrement alarmé de voir les promesses faites aux femmes et aux filles afghanes par les talibans ne pas être respectées», a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec des médias au siège de l’ONU.

«Les promesses non tenues conduisent à des rêves brisés pour les femmes et les filles d’Afghanistan», a poursuivi Antonio Guterres en rappelant que, depuis 2001, «le temps moyen à l’école est passé de six à dix ans». «Quatre-vingt pour cent de l’économie afghane est informelle, avec un rôle prépondérant des femmes. Sans elles, il n’y a aucune chance que l’économie et la société afghanes se rétablissent», a-t-il averti.