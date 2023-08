Tendance chaussures: Les talons de strip-teaseuse se démocratisent

Les talons aiguilles transparents se démocratisent et ne sont désormais plus réservés qu’aux danseuses professionnelles.

Il n’y a pas que les robes transparentes qui soient actuellement tendance, les chaussures aussi misent sur la transparence. À l’image des talons de strip-teaseuse («stripper heels»), qui, avec leurs talons hauts et leurs semelles épaisses, donnent l’illusion de jambes à n’en pas finir. Tendance cette saison, ces chaussures, portées à l’origine par les strip-teaseuses et danseuses de pole dance, ont été adoptées par des stars comme Jennifer Lopez, Kate Beckinsale, Cardi B et Vanessa Hudgens.

Ces stars misent sur des semelles transparentes

Jennifer Lopez fait partie des stars qui célèbrent les talons à semelles transparentes.

L’actrice Kate Beckinsale a également succombé à la tendance. À l’occasion de son 50e anniversaire, la star de «Pearl Harbor» avait accessoirisé sa tenue d’un boa en plumes et de talons de strip-teaseuse.

Cardi B a elle-même un passé de strip-teaseuse. La rappeuse ne s’en cache pas et il lui arrive aussi de porter ce genre de talons.

Les marques jouent aussi la transparence

En dehors des stars, des marques telles qu’Amina Muaddi ont aussi choisi la transparence, à la différence près que les chaussures de la styliste roumano-jordanienne ne sont pas dotées de talons aiguilles, mais de talons compensés, très tendance.

La marque brésilienne Larroude présente elle aussi des chaussures à talons hauts transparents. L’actrice Vanessa Hudgens a d’ores et déjà adopté ce look.

Quel rapport avec le pouvoir?

Mais quel est le rapport entre ces chaussures à talons hauts et le pouvoir? Comme l’explique la styliste de stars Jyotisha Bridgers au site «Page Six Style», «un look qui était autrefois caractérisé de tabou ou dégradant est désormais accessible au plus grand nombre». Trudy Walter, chercheuse de tendances ajoute: «L’esthétique hyperféminine incarnée par le talon de strip-teaseuse est en train de revenir sur le devant de la scène dans une nouvelle ère du féminisme». Elle fait l’analogie avec la tendance du Barbiecore.