Grève féministe : «Les tampons gonflables et les sifflets me font plutôt honte»

«La grève féministe est désormais trop criarde et dominée par l’idéologie de gauche», résume ainsi la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE). «Les tampons gonflables et les sifflets me font plutôt honte». L’élue préfère un «travail constructif au Parlement».

Vision «manichéenne»

Côté romand, la conseillère nationale Simone de Montmollin (PLR/GE) critique elle aussi la grève du 14 juin très connotée politiquement. «Soutenir la grève, c’est soutenir ses revendications. Or celles-ci sont parfois extrêmes et s’apparentent plus à la défense des travailleurs en général qu’à la cause féminine proprement dite», estime-t-elle. «Certaines tendent à renforcer une vision manichéenne de la société, où les femmes sont toujours placées en victimes. Cette vision n’est pas partagée par toutes», ajoute-t-elle. La Genevoise aussi préfère faire avancer la cause via son travail parlementaire, notamment via son combat pour une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle ou l’égalité des chances.