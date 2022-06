bébé d’un an: Les faux tatouages sont inoffensifs, selon une dermatologue

Shameka Morris est la mère d’un petit garçon d’un an nommé Treylin et une fan de tatouages. La créatrice de mode américaine orne régulièrement toute la peau de son jeune enfant de tatouages éphémères pour les montrer sur les réseaux sociaux où elle reçoit de nombreuses critiques .

20Minutes Lifestyle s’est entretenu avec la Dre Lisa Weibel, médecin-cheffe et dermatologue à l’hôpital pédiatrique de Zurich. Elle donne des informations sur les conséquences médicales d’une telle pratique.

La mère d’un enfant d’un an est attaquée sur la Toile parce qu’elle appose régulièrement des tatouages autocollants à son petit garçon. À juste titre?

En 18 ans d’activité en tant que dermatologue pédiatrique, je n’ai jamais eu un seul cas où un tatouage à décalquer a provoqué une réaction problématique sur la peau d’un enfant. La littérature médicale ne contient pas non plus d’études de cas de réactions allergiques, à une seule exception près.

Ce rapport, datant de 2005 et provenant de Pologne, montre que le colorant noir p-phénylènediamine (PPD) a provoqué de fortes réactions chez une fillette après l’application d’un tatouage à coller sur son dos. Or, cet ingrédient n’est généralement pas présent dans les tatouages à décalquer.

Selon la mère, la peau de l’enfant d’un an est presque en permanence couverte de ces faux tatouages. La fréquence ne joue-t-elle pas non plus un rôle?