Fortune: Les taux d’intérêt incitent les Suisses à changer de banque

Les banques cantonales plébiscitées

Les comptes épargne sont populaires en Suisse. Parmi les personnes interrogées par Comparis, 93% déclarent en posséder au moins un et plus de la moitié (53%) en a même deux ou plus. Les plus appréciées sont les banques cantonales, selon l’enquête. Quelque 23% des épargnants détiennent la majeure partie de leur avoir auprès d’une banque cantonale, devant Raiffeisen (22%), PostFinance et UBS (16% chacune).