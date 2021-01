Immobilier : Les taux hypothécaires bravent la deuxième vague

Contrairement à ce printemps, la pandémie n’a pas fait bouger les taux hypothécaires au dernier trimestre de l’année 2020. L’optimisme est de mise pour les prochains mois.

Les taux indicatifs des hypothèques à taux fixe ont à peine évolué au quatrième trimestre 2020, relève comparis.ch dans un communiqué mardi. Ces trois derniers mois, le taux de l’hypothèque sur 10 ans, qui est de loin la plus populaire, est resté dans une fourchette comprise entre 1,04% et 1,07%, soit un niveau à peine supérieur à la barre symbolique de 1%. Les hypothèques à taux fixe sur 5 ans et 2 ans n’ont quant à elles subi aucune évolution : toutes deux sont restées figées respectivement à 0,90 et 0,86%.