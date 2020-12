Suisse : Les taux hypothécaires longs affichent une légère hausse

Le taux d’intérêt des hypothèques d’une durée de dix ans a augmenté sur un mois de deux points de base à 1,17%, a indiqué jeudi le prestataire immobilier et de financement Moneypark.

Les taux hypothécaires longs ont légèrement renchéri en fin d’année, mais le coût des crédits immobiliers ne devrait guère progresser ces prochains mois, selon le prestataire immobilier et de financement Moneypark.

Les taux devraient continuer à évoluer dans un couloir étroit d’ici mi-2021, l’hypothèque à dix ans étant anticipée entre 1,10% et 1,25%, celle à cinq ans entre 0,95% et 1,05% et celle à deux ans de 0,90% à 0,95%.