France voisine : Les taxis français manifestent à la frontière suisse

Des bouchons se sont formés lundi matin, notamment à la douane de Bardonnex (GE) en raison d’un mouvement de protestation.

Depuis 6h30, taxis, VTC et autres transporteurs freinent le passage des voitures allant en Suisse sur les postes-frontières de Bardonnex, Vallard et Ferney-Voltaire, a précisé Eric Poligot, de la Fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie (FTI 74).

Stoppés à la frontière

Les autorités genevoises étaient peu regardantes avant 2020, assure Eric Poligot. Mais ces derniers mois, plusieurs de ses collègues qui ne s’étaient pas déclarés auprès du canton ont été stoppés à la frontière et contraints d’appeler un taxi helvète pour poursuivre le trajet de leurs clients, le plus souvent jusqu’à l’aéroport de Genève, raconte-t-il.

«C’est intolérable de dire à un client «écoutez, on change de véhicule». On n’est pas des charters, on est des taxis, on fait du porte-à-porte», poursuit Eric Poligot, assurant que lui et ses collègues n’effectuent que des trajets transfrontaliers avec le bassin genevois, sans faire de «cabotage» en Suisse.