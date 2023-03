Genève: Les taxis saisissent le Tribunal fédéral pour stopper Uber

Les taxis genevois n’ont pas dit leur dernier mot dans l’affaire Uber. «Taxiphone et Taxi plus ont pris la décision de porter l’affaire au Tribunal fédéral», a fait savoir Cédric Bouchard, directeur de Taxiphone. Les deux centrales avaient déposé un recours pour faire abroger la décision de la police du commerce. Celle-ci validait la proposition faite par la multinationale pour régulariser son activité au bout du lac entre 2019 et juin 2022. La semaine dernière, la Cour de justice a rejeté leur demande. «Elle a écarté notre recours, en niant que les taxis sont suffisamment touchés par la permission donnée à Uber de poursuivre son activité.» «Une aberration», selon le responsable qui estime que les taxis souffrent de la concurrence déloyale faite par l’entreprise californienne.