EURO 2020 - Les Tchèques créent l’exploit face aux Pays Bas

EURO 2020 : Les Tchèques créent l’exploit

Réduits à dix après l’expulsion de De Ligt (55e), les Pays-Bas n’ont pas réussi à contenir les assauts de la République tchèque et s’inclinent 2-0. La marée orange ne verra pas les quarts de finale.

Première surprise de l’Euro, et premier favori à terre: les Pays-Bas ont cédé dimanche 2-0 en 8e de finale contre la République tchèque, solidaire et courageuse, qui affrontera le Danemark samedi (18 h) à Bakou, en quarts.

Mais ils compensent cette absence de stars par la force collective et la solidarité, et par un pressing permanent sur l’adversaire, qui a fait déjouer dimanche les Pays-Bas, pourtant largement donnés favoris au coup d’envoi.

Les Pays-Bas ne cadrent pas un tir

Le latéral droit Denzel Dumfries a eu sans doute la meilleure occasion néerlandaise du début de match, lorsqu’il a devancé de la tête à 20 mètres du but le gardien Tomas Vaclik sorti à sa rencontre (13e). Mais le défenseur du PSV Eindhoven s’est trop déporté sur la gauche et son tir a été détourné en corner par Antonin Kalas bien revenu.

En face, les Tchèques ont profité de chaque contre pour porter le danger dans la surface du gardien Maarten Stekelenburg. Et c’est au final l’outsider qui s’est procuré les situations les plus dangereuses: Tomas Soucek, qui portait le brassard de capitaine en l’absence de Vladimir Darida blessé, a trop croisé une tête au premier poteau (22e). Et Antonin Barak a manqué la plus belle occasion (38e): lancé en profondeur dans la surface sur la droite, il n’a pas cadré son tir.