Neuchâtel – Les techniciennes mènent le bal à Festi’Neuch

On s’affairait comme dans une fourmilière sur et autour de la 2e plus grande scène du festival, jeudi après-midi. On procédait à l’installation du plateau de Flèche Love. Lumières, retours son, instruments, micros étaient montés, mis en place et testés avec assiduité. Parmi les travailleurs de l’ombre actifs pour rendre le show de l’artiste suisse inoubliable, les femmes étaient majoritaires. Parmi elles, deux apprenties techniscénistes romandes, habituées à évoluer parmi les hommes. Dans leur filière d’apprentissage, elles sont 10%. «Je ne sais pas si on peut dire que c’est beaucoup mais c’est un début en tout cas», se marre Naomi Meyer, qui effectue sa formation au Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains.