Suisse : Les technologies de l’information manquent de personnel

Les technologies de l’information et de la communication connaissent une croissance presque quatre fois plus rapide que la moyenne de toutes les professions. La branche veut davantage recruter à l’étranger.

Près de 118’000 personnes qualifiées supplémentaires dans le domaine des technologies de l’information et de la communication seront nécessaires d’ici 2028. Une nouvelle étude présentée jeudi relève que la demande de spécialistes dans ce domaine augmente encore plus vite que prévu.

Il faudra former 35’800 personnes de plus qu’aujourd’hui pour satisfaire la demande, selon l’étude présentée par la branche des technologies de l’information et de la communication. Leur domaine connaît une croissance presque quatre fois plus rapide que la moyenne de toutes les professions. Le nombre d’employés a augmenté de 50% en neuf ans. Il se monte aujourd’hui à 242’600 personnes.