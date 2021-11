Suisse : Les technologies numériques se font une place dans l’agriculture

Pour la première fois, le recensement fédéral des entreprises agricoles a abordé le thème du digital. Plus d’un tiers des exploitants ont eu recours à des outils numériques en 2020.

Trois catégories sont particulièrement courantes: l’usage d’un smartphone dans la prise de décisions en lien avec l’exploitation, le recours aux technologies numériques pour travailler les champs et élever les animaux et l’utilisation de logiciels spéciaux.

Plus d’une personne sur quatre (28%) utilise un smartphone pour prendre les décisions relatives à l’exploitation et notamment «des applications pour détecter des maladies, régler et contrôler la température de l’étable, gérer l’affouragement et l’irrigation», détaille le communiqué.