Open d’Australie : Les tee-shirts de soutien à Peng Shuai autorisés à Melbourne

Les organisateurs du Grand Chelem australien sont revenus sur l’interdiction de porter des habits soutenant la joueuse chinoise.

Navratilova critique

Polémique en Australie

En réponse à l’interdiction des organisateurs, un militant australien en faveur des droits humains est parvenu à récolter plus de 14’000 dollars australiens (plus de 9’000 euros) sur la plateforme GoFundMe dans le but d’imprimer les mêmes tee-shirts et de les distribuer aux spectateurs en amont de la finale du tournoi féminin.