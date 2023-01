Les téléspectateurs ont plébiscité en 2022 la RTS en soirée

Audience : Les téléspectateurs ont plébiscité la RTS en soirée

Dans un communiqué publié le 26 janvier 2023, la RTS a indiqué que ses chaînes de télévision avaient été les plus regardées en soirée par le public romand, avec 37,7% de part de marché sur la tranche horaire de 18 h à 23 h. La société se félicite des performances des programmes d’actualité, celles du «19 h 30» et des magazines «Mise au point», «À bon entendeur» ou encore «Temps Présent» en premier lieu. On signalera qu’en 2022, la plus grosse audience avait été réalisée par le match de foot Portugal-Suisse, le 6 décembre au Qatar, qui avait réuni 488’000 personnes devant le petit écran.