LA CONVICTION DE MARK ZUCKERBERG : «Les télévisions n’auront plus besoin d’exister»

Le patron de Facebook promet «d’ici 5 à 10 ans un avenir extraordinaire » pour la réalité virtuelle dans laquelle son groupe investit massivement.

Mark Zuckerberg, cofondateur et patron de Facebook, mise sur sa filiale spécialisée Oculus.

La réalité augmentée et la réalité virtuelle se développent plus vite que prévu, a expliqué à Vivatech le patron de Facebook Mark Zuckerberg, fermement convaincu qu’un nouveau monde d’applications et de services est en train de s’ouvrir avec ces technologies.