Suisse : Les températures ont été glaciales la nuit dernière

Brrrr! Le thermomètre est resté en dessous de zéro et a même dépassé par endroit les -10 degrés en Suisse romande. La bise a encore accentué la sensation de froid.

Les températures ont été glaciales la nuit dernière en Suisse. Le mercure est resté en dessous de 0 degrés sur tout le Plateau voire -10 degrés par endroit, notamment à Würenlingen (AG), annonce MeteoNews sur son site internet. Du côté de la Chaux-de-Fonds et du Jura, là aussi il a fait très froid avec -9,8 degrés, voire -12 mesurés à 4h30 du matin. C’est aux Grisons qu’il a fait le plus froid avec un -23,4 degrés à l’Ofenpass, et -18 à Sils, en Engadine. Il fallait aller au Tessin pour retrouver des températures positives avec 4,6 degrés enregistrés à Lugano.