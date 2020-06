Amérique centrale

Les tempêtes Amanda et Cristobal font 33 morts

Des dizaines de personnes ont été tuées depuis la semaine dernière en Amérique centrale lors du passage des tempêtes tropicales.

Au moins 33 personnes ont été tuées depuis la semaine dernière en Amérique centrale lors du passage des tempêtes Amanda et Cristobal, selon un nouveau bilan officiel. Le Salvador est le pays le plus touché.

Les deux tempêtes y ont fait 27 morts et 6 disparus, selon un nouveau bilan gouvernemental. Amanda, qui s’est abattue sur la région dimanche, a par ailleurs fait au moins quatre morts au Honduras et deux au Guatemala.

Amanda et Cristobal ont provoqué inondations, glissements de terrain, coupures de courant et d’alimentation en eau potable. Selon la chef de cabinet du gouvernement du Salvador, 11’179 personnes ont été évacuées et transférées dans 210 abris à travers le pays.