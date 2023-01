Etats-Unis: Les tempêtes en Californie font 16 morts, un enfant de 5 ans disparu

États-Unis : Les tempêtes en Californie font 16 morts, un enfant de 5 ans disparu

Getty Images via AFP

De fortes pluies frappaient encore mardi la Californie, où des tempêtes successives ont déjà fait 16 morts et poussé les autorités à ordonner l’évacuation de nombreuses régions, dont la localité cossue de Montecito, lieu de résidence du prince Harry et de Meghan Markle.

Les pluies torrentielles des deux derniers jours sur des sols déjà saturés d’eau ont engendré de vastes coupures de courant, de nombreuses inondations, déraciné quantité d’arbres et coupé des routes majeures, les flots emportant parfois des automobilistes. Les tempêtes à répétition qui déferlent sur cet État de l’Ouest américain ont causé la mort de 16 Californiens ces dernières semaines, «soit plus que les feux de forêt des deux dernières années», a indiqué le bureau du gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué.

«Plusieurs jours de mauvais temps hivernal sont encore devant nous», a ajouté le gouverneur, demandant à ses concitoyens d’être «hyper vigilants». À Paso Robles, petite ville à mi-chemin de Los Angeles et San Francisco, un garçon de 5 ans a été emporté par les flots lundi et restait porté disparu, selon un communiqué du shérif. La crue avait piégé la voiture dans laquelle il se trouvait avec sa mère, qui avait pu être secourue par un voisin. Les autorités ont dû lundi suspendre leurs recherches dans l’après-midi à cause de la météo.