Coupes hommes: Les tendances de 2023 pour les coupes hommes

Il y a encore quelques années, la gent masculine faisait systématiquement la sempiternelle coupe courte, mais cela a bien changé, vu que les hommes se préoccupent toujours davantage de leurs cheveux et de leur barbe et que les tendances en matière de coupe ne cesse de changer, la coloration et la permanente revenant à nouveau sur le devant de la scène. Lukas Lätsch, barbier dans le salon zurichois The Barber Paradox, nous révèle ce qui sera particulièrement en vogue en 2023.

Lukas Lätsch est barbier dans le salon zurichois The Barber Paradox. The Barber Paradox

Quelles sont les nouvelles tendances de 2023?

«On s’éloigne du dégradé court avec des côtés à blanc», annonce Lukas. Pour autant, «on ne va pas non plus laisser pousser les cheveux jusqu’à pouvoir les attacher». La coupe maison vite fait à la tondeuse est, elle aussi, peu à peu dépassée. «Aujourd’hui, les hommes accordent plus d’importance au résultat final. Ils ont le souci du détail et prennent globalement plus soin d’eux», constate Lukas. Pourvu que les cheveux ne soient pas dans le visage? Pas si sûr! Le barbier est au fait des dernières tendances.

Tendance n°1: le bro flow

Le modèle du moment se nomme Bradley Cooper. «Les cheveux sont plus longs sur le dessus que sur les côtés et on vient les coiffer légèrement vers l’arrière pour un style décontracté», explique le barbier. L’important est de ne couper nulle part trop à ras, le cheveu doit rester fluide. «Les clients aspirent plutôt à une coupe simple qui a de l’allure, même quand on n’est pas parfaitement coiffé».

Bradley Cooper est le modèle du moment. Ses cheveux ont la longueur parfaite: ni trop courts, ni trop longs. IMAGO/UPI Photo

Tendance n°2: le buzz cut

De l’autre côté du spectre, on trouve le buzz cut, encore plus facile à coiffer et pour cause: «On peut tout à coup se passer de tous produits, même de shampooing», explique Lukas. Une coupe toujours plus demandée chez les coiffeurs: «Il ne faut pour autant pas oublier le travail qu’exige un bon buzz cut. Lorsque la coupe est réalisée par un spécialiste, il commence par laisser deux millimètres sur les côtés et jusqu’à dix millimètres sur le dessus. La nuque peut être rasée à blanc et on dégage proprement autour des oreilles. Ces dégradés ne sont pas si faciles à reproduire chez soi», souligne-t-il.

Tendance n°3: la coupe mulet

Cela fait déjà quelques saisons que la tendance était naissante. Aujourd’hui, la coupe mulet fait doucement, mais sûrement son retour. Un fait que Lukas Lätsch confirme tout en précisant que «cette coupe ne va pas à tout le monde. Quand on envisage une coupe mulet, il faut garder à l’esprit qu’elle n’a de l’allure que bien coiffé». Le professionnel prévient qu’un mulet décoiffé donne très vite l’impression d’une coupe de cheveux inachevée. Ceux qui oseront l’adopter seront néanmoins en plein dans la tendance.

L’acteur Joe Keery consacre du temps à se coiffer, même s’il reçoit un coup de main pour l’occasion. imago images/Priscilla Grant/Eve

Tendance n°4: le taper fade

Le fader tape est une autre coupe qui revient à la mode. «L’avant et la nuque sont bien dégagés, mais on ne rase pas les côtés à blanc», explique le coiffeur. Vous remarquerez que la tendance, en 2023, est aux coupes qui permettent de gagner du temps et qui pardonnent, s’il vous arrive, à l’occasion, d’oublier de prendre rendez-vous à temps chez le coiffeur. À croire que 2023 sera une année tout en décontraction.