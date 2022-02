Grenoble (F) – Les tendances pédophiles de Lelandais s’invitent au coeur des débats

Grenoble (F) : Les tendances pédophiles de Lelandais s’invitent au cœur des débats

Le cinquième jour du procès pour le meurtre de Maëlys s’est penché vendredi sur les agressions sexuelles commises par l’ancien maître-chien sur deux de ses petites-cousines.

L’enfant, à l’époque âgée de 4 ans, était la filleule de Nordahl Lelandais et «n’avait d’yeux que pour lui», raconte la mère. Le couple lui-même se considérait comme «très proche» de l’ancien militaire de 38 ans, actuellement jugé à Grenoble pour le meurtre de la petite Maëlys, disparue lors d’un mariage en août 2017 à Pont-de-Beauvoisin (Isère). L’accusé a reconnu l’avoir «involontairement» tuée et avoir ensuite dissimulé le corps dans la montagne.

Dans ce volet du dossier, il est accusé d’avoir caressé le sexe de sa filleule alors que celle-ci dormait, seule dans une chambre. Puis d’avoir reproduit ces mêmes gestes, dans les mêmes circonstances quelques semaines plus tard sur une autre petite-cousine âgée de six ans. Ces attouchements remontent à l’été de la disparition de Maëlys et ont été découverts lorsque les enquêteurs ont mis la main sur deux vidéos que Nordahl Lelandais aurait tournées avec un téléphone.

Les parents racontent que le parrain a été déclaré «parti à l’étranger sur un coup de tête et sans laisser d’adresse». La fillette pleure beaucoup et réclame de le voir une dernière fois. «Je lui ai dit que ce n’était pas possible, qu’elle ne le reverrait plus, relate sa mère en pleurant. Elle va avoir un nouveau parrain, un nouveau baptême.»