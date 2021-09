Couture : Les ténors de la mode défileront en «vrai» à Paris lors de la Fashion week

La semaine du prêt-à-porter féminin démarre le 27 septembre dans la capitale française. Dior, Chanel, Hermès, Vuitton, Givenchy ou Saint-Laurent proposeront des shows réels.

Après les Fashion weeks de New York, Londres et Milan, c’est Paris qui repart pour le show, avec une trentaine de défilés en présentiel et la tenue d’expositions spectaculaires dédiées à la mode.

La semaine du prêt-à-porter féminin, qui se déroule du 27 septembre au 5 octobre, «s’annonce bien», estime Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. «Toutes les grandes maisons sont là à quelques exceptions près, il y a de nouvelles marques, on sent cet appétit du physique, du show», après des mois de crise sanitaire et de confinement.