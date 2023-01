Villeneuve (VD) : Les tensions entre deux familles se soldent par des tirs

Le rendez-vous pris dans la zone industrielle de Villeneuve pour discuter des tensions entre deux clans a mal tourné. Les deux accusés affirment avoir pris peur lorsqu’ils ont réalisé qu’ils faisaient face à douze personnes. Le père a alors saisi son arme et a tiré plusieurs coups de feu en direction du groupe adverse. Au total, trois blessés, dont l’un était extérieur au conflit. Les raisons de cette haine: des échanges houleux et des provocations sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois.

La thèse de la panique n’a pas convaincu la magistrate, qui estime l’acte prémédité. En effet, père et fils avaient donné rendez-vous à l’autre bande quelques jours plus tôt à Sion, avaient tourné une vidéo dans laquelle ils profèrent des menaces avec les mêmes armes utilisées plus tard à Villeneuve, détaille 24 Heures. Le ministère public a retenu la tentative de meurtre et requis cinq ans de prison ferme contre le père, seul auteur des coups de feu, et trois ans avec sursis partiel pour le fils. Le verdict sera connu mardi soir.