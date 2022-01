Crise ukrainienne : Les tensions entre Moscou et Washington augmentent le risque nucléaire

Beatrice Fihn, Nobel de la Paix 2017, rappelle qu’il y a des armes nucléaires «stationnées à la frontière en Russie», mais aussi d’autres «réparties en Europe».

Les fortes tensions entre la Russie et les Etats-Unis sur l’Ukraine augmentent le risque d’un recours aux armes nucléaires et de provoquer un désastre planétaire, a mis en garde dans une interview la présidente de la Campagne internationale pour l’abolition de l’arme nucléaire (ICAN) et Nobel de la Paix 2017, Beatrice Finh. «N’importe quel conflit impliquant un ou plusieurs pays qui disposent de l’arme nucléaire est extrêmement dangereux», a rappelé celle-ci lors d’un récent entretien, sur fond de crise entre les deux premières puissances nucléaires du monde à propos de l’Ukraine.

Crainte de l’invasion

«J’ai peur que cela ne parte en vrille», insiste-t-elle, s’inquiétant particulièrement «pour les armes nucléaires stationnées à la frontière en Russie, mais aussi celles réparties en Europe» qui en cas de conflit généralisé pourraient devenir des cibles. «Ce n’est pas le moment de faire les va-t-en-guerre, de lancer des menaces macho, mais bien plus de s’asseoir autour d’une table et de négocier».

Désarmement nucléaire

Pour aider à désamorcer la situation, elle suggère que le Bélarus et l’Ukraine adhèrent au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, qui est entré en vigueur il y a un an et qui a valu son Nobel à l’ONG qu’elle dirige. Bien qu’aucune puissance nucléaire n’ait signé le texte, Mme Fihn estime qu’il a des effets induits et positifs, soulignant en particulier le fait que des fonds d’investissements et des banques retirent leurs investissements dans les entreprises qui participent à la fabrication de l’arsenal nucléaire.