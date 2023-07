Escrime: Les tensions entre Russes et Ukrainiens s’invitent aux Mondiaux

La politique a fait irruption ce jeudi aux championnats du monde d’escrime, disputés à Milan. Parmi la multitude d’oppositions au programme du concours individuel au sabre féminin, celui entre la Russe Anna Smirnova et l’Ukrainienne Olga Kharlan promettait des étincelles. Et cela n’a pas manqué.

Il ne s’agissait que d’un 32e de finale mais le moment revêtait une portée historique. À l’exception notable du tennis, aucune confrontation entre sportifs des deux pays n’avait eu lieu depuis l’invasion russe en Ukraine, en février 2022. Et pour cause: un décret du ministère des sports ukrainiens interdisait aux athlètes de ses délégations officielles de participer à des compétitions où figuraient des Russes ou Biélorusses. Ledit texte a été modifié mercredi, et ne porte désormais que sur les «athlètes représentant la Fédération de Russie ou la République du Belarus». Étant donné que les athlètes russes concourent sous bannière neutre aux Mondiaux de Milan, Anna Smirnova et Olga Kharlan pouvaient légalement s’affronter.