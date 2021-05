États-Unis/Chine : «Les tensions pourraient mener à un conflit sans précédent»

Pour l’ancien diplomate américain Henry Kissinger, les grandes capacités économiques, militaires et technologiques des deux grandes puissances rendent les tensions actuelles plus dangereuses que celles de la Guerre froide avec l’Union Soviétique.

Pour l’ex-secrétaire d’État de Richard Nixon Henry Kissinger, artisan du rapprochement historique entre Washington et Pékin des années 1970, les tensions entre les États-Unis et la Chine menacent la planète tout entière et pourraient conduire à un conflit sans précédent entre les deux géants militaires et technologiques.